Орловца будут судить за попытку подкупить полицейского

Орловский сотрудник ГАИ отказался от незаконного вознаграждения.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё произошло в Троснянском районе в текущем месяце. Обвиняемый — местный житель, которого должны были привлечь к ответственности за пьяную езду.

Мужчина, находясь в кабинете районного главы ГАИ, попытался передать сотруднику полиции деньги. Известно, что взятка не превышала 10 тысяч рублей.

Однако полицейский не стал преступать закон. Вместо этого дополнительные проблемы появились у взяткодателя.

На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что орловский Депздрав не смог отбиться от ремонта поликлиники Глазуновской ЦРБ.

ИА «Орелград»