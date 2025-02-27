Орловца будут судить за попытку подкупить полицейского

Орловский сотрудник ГАИ отказался от незаконного вознаграждения.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё произошло в Троснянском районе в текущем месяце. Обвиняемый — местный житель, которого должны были привлечь к ответственности за пьяную езду.
Мужчина, находясь в кабинете районного главы ГАИ, попытался передать сотруднику полиции деньги. Известно, что взятка не превышала 10 тысяч рублей.
Однако полицейский не стал преступать закон. Вместо этого дополнительные проблемы появились у взяткодателя.
На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что орловский Депздрав не смог отбиться от ремонта поликлиники Глазуновской ЦРБ.
ИА «Орелград»