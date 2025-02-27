Орловца будут судить за попытку подкупить полицейского

27.2.2025 | 13:01 Криминал, Новости

Орловский сотрудник ГАИ отказался от незаконного вознаграждения.

Фото: ГАИ Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё произошло в Троснянском районе в текущем месяце. Обвиняемый — местный житель, которого должны были привлечь к ответственности за пьяную езду.

Мужчина, находясь в кабинете районного главы ГАИ, попытался передать сотруднику полиции деньги. Известно, что взятка не превышала 10 тысяч рублей.

Однако полицейский не стал преступать закон. Вместо этого дополнительные проблемы появились у взяткодателя.

На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что орловский Депздрав не смог отбиться от ремонта поликлиники Глазуновской ЦРБ.

ИА «Орелград»


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