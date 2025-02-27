Орловской епархии передали уникальный молитвослов

Он выпущен в 1903-м году — к канонизации Серафима Саровского.

«Особую ценность молитвослову придают рукописные правки 1917 года, сделанные в период восстановления Патриаршества в России», – отметили в пресс-службе Орловской митрополии.

Молитвослов хранился в семье орловского священника, настоятеля храма иконы Богоматери «Взыскание погибших» города Орла Артемия Торопова. Однако он принял решение передать реликвию церкви.

Дар принял председатель отдела по культуре Орловской епархии Максим Ерескин. Теперь молитвослов станет одним из экспонатов епархиального музея.

Увидеть книгу смогут все желающие.

ИА «Орелград»