В Орле начали строить площадку с видом на фонтан

27.2.2025 | 11:00 Новости, Общество

Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

«Началось возведение видовой площадки возле стелы «400 лет городу Орлу»», – написал он в соцсетях.

Как пояснил мэр, в итоге площадка будет представлять собой «несколько рядов широких ступенек». С этого места орловцы смогут «наслаждаться видом на фонтан «Крылья Орла»».

Объект строят в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва». Также подрядчик («Уваровская ПМК-22») занимается демонтажом — убирает старую плитку, малые архитектурные формы. На набережной обустраивают пандус, который обеспечит удобный съезд коммунальной техники.

Кроме того, продолжается реконструкция пешеходного моста, также расположенного в районе «Стрелки».

В рамках «Судбищенской битвы» подрядчик проведёт масштабные работы на участке площадью около 5,5 гектаров в самом центре Орла — рядом со «Стрелкой» Оки и Орлика и Богоявленским собором. Ежедневно здесь трудятся около 45 человек и семь единиц техники.

ИА «Орелград»


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