У орловских районов истекают сроки объявления аукционов

Судя по косвенным данным, дела обстоят не лучшим образом.

Напомним, к 1 марта все муниципальные образования должны были объявить аукционы на заключение контрактов, запланированных в рамках национальных проектов. Такой «рубеж» поставил губернатор Андрей Клычков. К 1 апреля все контракты должны быть заключены.

Текущие данные озвучили на заседании с главами муниципалитетов. Оно состоялось сегодня.

На данный момент заключено 128 контрактов, запланировано — ещё 236. При этом ситуация в разных районах существенно отличается.

Несколько муниципальных образований полностью завершили контрактацию — это Залегощенский, Новодеревеньковский, Болховский и Корсаковский районы. Сосковский район не только заключил контракты, но и сэкономил выделяемые средства.

Ещё в семи муниципалитетах контрактация выполнена на 60%. Однако остальных всё равно больше. Так, в Орле задача исполнена примерно на треть. В шести районах вообще не заключено ни одного контракта.

Напомним, что объявление аукциона и заключение контракта — это разные вещи. Одно предшествует другому, но чиновники, объявив аукцион, вовсе не получают подрядчика автоматически. Контракт может не состояться по целому ряду причин.

ИА «Орелград»