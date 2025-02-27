В Орле помогли семье, бежавшей от войны в Израиле

О работе с репатриантами сообщила правозащитник Наталия Балашова.

Председатель орловского облсовета народных депутатов Леонид Музалевский встретился с региональными омбудсменами – уполномоченным по правам человека Наталией Балашовой, уполномоченным по правам ребенка Константином Домогатским и уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным. В ходе встречи обсуждались итоги работы омбудсменов в 2024 году, уточнила пресс-служба областного парламента. В частности, Наталия Балашова рассказала, что в 2024 году в ее адрес поступило 1523 обращения, в рамках рассмотрения которых были приняты необходимые меры по защите и восстановлению прав и свобод человека.

«Подавляющее большинство обращений было от участников СВО и членов их семей. В связи с этим был выработан и реализован комплекс мер по защите и восстановлению нарушенных прав этой категории граждан», – уточняет пресс-служба Орловского облсовета. В адрес омбудсмена в 2024 году также неоднократно поступали обращения иностранных граждан, а также лиц без гражданства по вопросу легализации и приобретения гражданства РФ с целью последующего заключения контракта о прохождении военной службы. Однако, несмотря на предусмотренные законом льготы, имеются проблемы, с которыми сталкиваются претенденты на гражданство. Например, в случае гибели военнослужащего до момента вынесения решения о принятии его в гражданство РФ члены его семьи лишены права обратиться с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке.

Одной из приоритетных задач, определенных президентом Владимиром Путиным, является оказание содействия в переселении русскоговорящих соотечественников, которые намерены жить в России и быстро интегрироваться в наше общество. А 19 августа 2024 года президент подписал указ № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Он предусматривает содействие в возвращении на историческую Родину из-за рубежа соотечественников, которые подвергаются преследованию за поддержку государственной политики РФ в области развития русской культуры, русского языка и защиты традиционных ценностей.

Уполномоченный приводит в своем докладе несколько примеров работы с репатриантами. Так, в аппарат правозащитника в прошлом году обратилась семья, уехавшая из Израиля вследствие вспыхнувшего в 2023 году палестино-израильского вооруженного конфликта. Но решение переехать в Россию было принято этой семьей значительно раньше, отмечает омбудсмен. Решение было продиктовано потребностью воспитывать детей в традиционных христианских ценностях. В 2024 году несовершеннолетние брат и сестра вместе с матерью и дедушкой получили вид на жительство в Российской Федерации, а годом ранее их бабушка и тетя получили российское гражданство.

«С учетом складывающейся геополитической ситуации и развернутой в ряде недружественных стран русофобией процесс возвращения в Россию соотечественников из этих государств активизировался, значительная часть из них – репатрианты», – подчеркивает Наталия Балашова. Для репатриантов предусмотрены особые условия: им не требуется подтверждать владение русским языком, предоставлена возможность выбирать для переселения любой регион.

«Сегодня очень важно, что вы находитесь в курсе существующей проблематики в различных сферах. И вы активно включаетесь в работу, в решение возникающих вопросов, с которыми к вам приходят жители. И здесь я хочу отметить профессионализм каждого из вас. Ведь самая главная оценка вашей работы — это мнение и отзывы людей. А они только положительные и добрые. Спасибо за то, что вы делаете для региона», — отметил по итогам встречи Леонид Музалевский.

ИА “Орелград”