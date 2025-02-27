Подрядчик орловского аэропорта ответит за задержки зарплаты

27.2.2025 | 10:35 Закон и порядок, Новости

Губернатор пообещал подключить правоохранительные органы к решению проблемы.

Фото: obl1.ru

Андрей Клычков прокомментировал тему во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«К сожалению, сроки он нарушил, поэтому я думаю, что в рамках правового поля примем все меры для того, чтобы обеспечить обязательства подрядчика перед нашими людьми. Поэтому здесь мы вместе с правоохранительным блоком работу эту будем вести. Более того, детально будем смотреть, чтобы не было злоупотреблений в дальнейшем», – высказался губернатор.

Напомним, аэропорт строит НАО «Ирмаст-Холдинг». По словам Клычкова, он находится на связи с руководством компании. При этом в последний раз подрядчик пообещал закрыть долги по зарплате и выплатить деньги сотрудникам в среду, 26 февраля. Однако теперь, в любом случае, ему придётся отвечать за сложившуюся ситуацию перед законом.

Ранее работники НАО «Ирмаст-Холдинг» записали видеообращение к прокурору Орловской области. Сдача первого этапа реконструкции также затянулась (работы должны были завершиться в октябре).

ИА «Орелград»


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