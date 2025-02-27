В Орле за долги продают часть ТЦ на Алроса

Имущество принадлежит Александру Рыбакову.

Помещение имеет площадь 1168,7 кв. м (кадастровый номер 57:10:0030801:8417). Это часть здания №2Д по улице Алроса (кв. 2, этаж № 1, №2, мансарда № мансарда). Стоимость имущества по оценке – 45,54 млн рублей. Такова и начальная цена лота. Шаг аукциона – 1%. Заявки на участие в торгах начали принимать 25 февраля. Итоги намерены подвести в конце марта, указано в ГИС «Торги».

Имущество выставлено на продажу для исполнения решения суда. Основание – постановление СПИ Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области. Предмет исполнения: необоснованное обогащение, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму более 5 млн рублей. Должник – Александр Рыбаков. Взыскатель – Валентин Мельников.

ИА “Орелград”