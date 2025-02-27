Орловская школа имени Поматилова обрела нового подрядчика

Из-за проблем с проведением капремонта здесь случилось коммунальное ЧП.

ЧП произошло в Хотынецкой средней школе имени Поматилова 18 февраля. По данным прокуратуры, прямо во время учебных занятий в санузле демонтировали технику. Вода вырвалась наружу. В итоге пострадал первый этаж. Сообщалось, что школьников пришлось переводить на дистанционное обучение.

Ранее здесь пытались сделать капремонт. Однако “процесс не пошёл” – а подрядчик, ООО “Бизнесстройпроект”, попал на два уголовных дела (о хищении 35 миллионов аванса и попытке хищения ещё 119 миллионов).

Как сообщается на сайте госзакупок, для школы определили нового исполнителя данного заказа. Им стало ООО “Максвелл строй”.

Работы надо будет выполнить к 15 ноября текущего года. За это компания получит около 83,7 миллиона рублей.

Это соответствует начальной (максимальной) цене закупки. “Максвелл” был единственным участником ауциона.

ИА “Орелград”