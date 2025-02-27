В Орловской области заменят более 16 километров тепловых сетей

О планах по модернизации ЖКХ сообщили на совещании у губернатора Андрея Клычкова.

В 2025 году в Орловской области запланирована замена более 12,5 километра тепловых сетей, отработавших нормативный срок. Кроме того, в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Орловской области» в текущем году планируется капитальный ремонт трех километров тепловых сетей в городе Мценске и одного километра сетей – в городе Ливны. Об этом говорилось на аппаратном совещании, которое провел губернатор Андрей Клычков.

«В период подготовки к осенне-зимнему периоду в 2024 году на территории Орловской области были заменены 15,4 километра тепловых сетей, – сообщает пресс-служба губернатора. – Завершены работы по реконструкции квартальных котельных в городе Орле по улице Авиационной, 1 и по улице Кромской, 7-А. В настоящее время ведутся работы по наладке автоматического оборудования. Отопительный период 2024-2025 годов в муниципальных образованиях региона проходит в штатном режиме, без срывов и сбоев в работе топливно-энергетического комплекса».

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из основных потребителей тепловой энергии. Тепло населению и организациям отпускаю около 670 источников теплоснабжения. Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исполнении составляет порядка 537 километров. По данным недавно проведенной инвентаризации, в замене нуждаются около 28 процентов тепловых сетей. В общем числе отопительных котельных 87 процентов составляют котельные мощностью до 3 Гкал/час, порядка 12 процентов – котельные мощностью от 3 до 20 Гкал/час.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Орловской области сегодня – одно из главных условий обеспечения ее бесперебойного, функционирования и надежного обеспечения жителей региона коммунальными услугами», – говорится в Стратегии развития региона. Кстати, в 2022 году муниципальными образованиями Орловской области были актуализированы программы по замене тепловых сетей на новый 5-летний период. И уже в 2023 году было заменено 22,6 километра «ветхих» тепловых сетей, что соответствует плановым показателям. Вместе с тем, проблема ветшания сетей инженерно-технического обеспечения остается актуальной.

«Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной их высокой аварийности, – отмечено в Стратегии. – Для преодоления накопленного износа утверждена региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы. За период 2023-2024 годов планировалось модернизировать 91,05 километра сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построить пять котельных, а также увеличить численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, почти на 50 тысяч человек».

Однако в связи с секвестированием лимитов финансовых средств ППК «Фонд развития территорий» планы пришлось скорректировать, в результате в 2023 году было модернизировано лишь 16,97 километров сетей водо- и теплоснабжения. В 2024 году планировалось модернизировать 20,128 километра сетей и провести работы по строительству котельной в городе Малоархангельске.

ИА “Орелград”