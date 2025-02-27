За ночь над Орловщиной сбили 12 БПЛА

Пострадавших и повреждений нет.

Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков, правда, уточнив, что данные являются предварительными.

Также информацию о количестве сбитых вражеских дронов подтверждает сводка Министерства обороны России.

Беспилотники обнаружены и сбиты дежурными средствами ПВО. В местах, где это произошло, ведутся оперативные мероприятия.

Отметим, что Орловская область снова стала главной целью воздушных атак противника. В остальных регионах дронов сбили намного меньше (по три над Курской и Белгородской областями и один над Крымом).

ИА «Орелград»