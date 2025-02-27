За ночь над Орловщиной сбили 12 БПЛА

27.2.2025 | 10:14 Важное, Новости, СВО

Пострадавших и повреждений нет.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков, правда, уточнив, что данные являются предварительными.

Также информацию о количестве сбитых вражеских дронов подтверждает сводка Министерства обороны России.

Беспилотники обнаружены и сбиты дежурными средствами ПВО. В местах, где это произошло, ведутся оперативные мероприятия.

Отметим, что Орловская область снова стала главной целью воздушных атак противника. В остальных регионах дронов сбили намного меньше (по три над Курской и Белгородской областями и один над Крымом).

ИА «Орелград»


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