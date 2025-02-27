Размещение кемпингов запретили близ усадьбы Володемировых

Ограничения введены на территории Глазуновского района.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Комплекс бывшей усадьбы Володемировых», датированного XIX веков. Памятник расположен в поселке Техникумовский Глазуновского района. Управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области поручено направить копию постановления в администрацию Глазуновского района и внести необходимые сведения в федеральную государственную информационную систему территориального планирования в течение 90 дней с даты вступления документа в силу.

Этим же документом губернатор утвердил требования к градостроительным регламентам, включая режим использования земель, в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ). В частности, там запрещается сооружение строительство объектов капитального строительства, проведение земляных работ, приводящих к изменению общего характера рельефа территории, установка некапитальных и нестационарных объектов, в том числе киосков и навесов.

Под запретом размещение кемпингов, глэмпингов, шатров, палаток и стоянок, применение для укрепления берегов бетонных плит, ростверков и иных конструкций, нарушающих естественный характер ландшафта, установка ограждений из железобетона и профнастила, движение и стоянка транспортных средств вне дорог и вне специально отведенных мест, прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры, изменение гидрологического режима территории, складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение рекламных конструкций и организация необорудованных автомобильных стоянок и мест для сбора мусора.

В то же время разрешается сохранение и регенерация историко-градостроительной и природной среды: восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и характеристик, в том числе планировочной структуры. Допускается проведение работ по сохранению природного рельефа и его элементов, комплексное озеленение и благоустройство территории, включая посадку деревьев и кустарников с компактной кроной, обеспечивающих условия визуального восприятия объекта культурного наследия.

Возможен уход за древесной и кустарниковой растительностью, размещение малых архитектурных форм, элементов благоустройства (урны и скамьи), памятных знаков, посвященных истории объекта культурного наследия и связанных с ним исторических событий, установка опор уличного освещения и устройство архитектурно-художественного освещения, средств ориентирующей информации, а также информационных стендов, надписей и указателей, связанных с экспонированием и популяризацией памятника.

ИА “Орелград”