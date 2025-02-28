Курского мотолихача приструнили на Орловщине

Суд признал его виновным в неоднократной пьяной езде.

Дело рассматривал суд Ливенского района. Однако подозреваемым стал житель Курской области.

В мае минувшего года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако в октябре он совершил повторное аналогичное нарушение — и попался сотрудникам дорожной полиции.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в итоге мужчине назначили 350 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили водительских прав на два года.

Также на основании обвинительного приговора мотоцикл, принадлежавший осужденному, был обращён в собственность государства.

ИА «Орелград»