Курского мотолихача приструнили на Орловщине

28.2.2025 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Суд признал его виновным в неоднократной пьяной езде.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Дело рассматривал суд Ливенского района. Однако подозреваемым стал житель Курской области.

В мае минувшего года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Однако в октябре он совершил повторное аналогичное нарушение — и попался сотрудникам дорожной полиции.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в итоге мужчине назначили 350 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили водительских прав на два года.

Также на основании обвинительного приговора мотоцикл, принадлежавший осужденному, был обращён в собственность государства.

ИА «Орелград»


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