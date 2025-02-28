Депутаты согласовали изменения ПЗЗ для многоэтажки у Горпарка

Вопрос рассмотрели на сессии горсовета Орла 28 февраля.

Корректировки Правил землепользования и застройки касаются участка, ограниченного улицами Коммуны, Ермолова и Максима Горького (кадастровый номер 57:25:0010514:284). Градостроительный регламент территориальной зоны ОИ (зона исторической застройки) дополнен условно разрешенным видом «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». Также установлены предельный процент застройки и максимальное количество этажей – 13 (в первоначальном варианте было 8 этажей).

Представлявший проект исполняющий обязанности главного архитектора региона Вячеслав Миронов напомнил, что на этом месте была хаотичная застройка.

«Это непозволительно в центре города иметь такое безобразие».

По его словам, просто необходимо увеличить высоту здания, чтобы оно смотрелось гармонично.

«Классическая форма подачи данного проекта позволяет гармонично перейти от официально-деловой зоны к рекреационной, – пояснил Миронов. – Мы рассматриваем повышение этажности именно по данной территории. Если есть свободные участки, которые позволяют размещать МКД, то нужно будет внимательно смотреть по каждому. Естественно, согласовывать с вами, с депутатами», – ответил чиновник на опасения народных избранников по поводу утраты исторического облика Орла.

По словам начальника управления градостроительства администрации Орла Марии Родштейн, вопрос рассматривался на Градсовете и Союзом архитекторов, получил однозначную поддержку.

«О каком сохранении внешнего облика мы говорим? Улица Горького, по сути, застроена типовой застройкой. А чем ближе к центру – тем более хаотично. Сейчас мы говорим о сохранении какого-то культурного наследия … Охранные зоны Городского парка, дома Ермолова установлены: не касаются этого земельного участка. Никакой нагрузки для них строительство данного дома не несет».

Также Мария Родштейн сообщила, что других подобных площадок в Орле нет и не появится в ближайшие 50 лет. Подчеркнула, что сохранность «Торговых рядов» и улицы Ленина обеспечена. Застройка регламентируется зонами охраны существующих там памятников.

Отметим, инвестор уже расселил людей и освободил площадку для работ.

ИА “Орелград”