Налоговики предостерегли от подмены трудовых отношений

Орловские налоговики провели семинар в администрации города.

Специалисты регионального управления налоговой службы на семинаре в администрации города Орла рассказали о применении спецрежима «Налог на профессиональный доход» и предостерегли участников от подмены трудовых отношений. Как пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, разъяснения на данную тему дала главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Татьяна Грузд. Она пояснила, например, что отношения между самозанятым и заказчиком могут быть переквалифицированы из гражданско-правовых в трудовые.

Налоговики судят об этом по ряду признаков, свидетельствующих о подмене трудовых отношений. В числе таковых Татьяна Грузд назвала продолжительную или постоянную работу самозанятого с одной и той же организацией, массовую постановку на учет и массовые регистрации дохода, единственный источник дохода и признаки выдачи самозанятому зарплаты. Подмена трудовых отношений выгодна работодателю: он просто оформляет своих работников в качестве самозанятых, в результате чего снижается налоговое бремя.

Ведь при обычных трудовых отношений работодатель платит за работника в размере 13 процентов (и более при высоком уровне доходов). Для самозанятых предусмотрены привлекательные, пониженные налоговые ставки в размере 4 и 6 процентов. При этом самозанятым не надо утруждать себя сдачей отчетности. В своем выступлении Татьяна Грузд акцентировала внимание на нюансы и риски сотрудничества с самозанятыми. Например, самозанятый может потерять возможность применять данный налоговый режим и забыть сообщить об этом заказчику.

«В результате чего заказчик будет признан налоговым агентом и должен будет удержать НДФЛ и исчислить страховые взносы с доходов исполнителя с того момента, когда тот лишился статуса самозанятого», – уточнили в пресс-службе УФНС. Имеются и другие факторы, по которым налоговики могут судить о подмене отношений. Например, они обращают внимание на зависимость самозанятого от своего заказчика. Если заказчик непосредственно руководит и контролирует работу самозанятого, дает ему задание, исходя из производственной необходимости, и определяет режим работы, то это может указывать на трудовые отношения между начальником и подчиненным.

Обращают внимание налоговики на наличие групповых переходов (факт перехода работников из одной организации в другую подконтрольную, но уже в качестве самозанятых) и на периодичность выплат (если выплаты самозанятому ежемесячные, то это явный признак подмены трудовых отношений). По данным УФНС, количество самозанятых в Орловской области превысило 41 тысячу человек. Только за прошлый год их армия приросла более чем на 11 тысяч налогоплательщиков. С ними сотрудничают около 3000 бизнесменов.

ИА «Орелград»