В Орловской области решили снизить преступность и аварийность

Прогнозы по развитию оперативной обстановки обсудили у губернатора.

В Орловской области в 2025 году, с учетом продолжающегося проведения СВО и сохраняющихся рисков негативного влияния на экономику региона сопутствующих процессов, ожидается сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 3-5 процентов. Количество разбойных нападений уменьшится до 15 процентов. Также прогнозируется продолжение тенденции снижения числа повторных преступлений, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и др. Об этом говорили участники Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области, прошедшего под председательством губернатора Андрея Клычкова.

«Анализ итогов года говорит о том, что число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 6 процентов, – цитирует Андрея Клычкова его пресс-служба. – На 12 с лишним процентов сократился уровень преступности в общественных местах. Обеспечен контроль за миграционной ситуацией. Сохраняется положительная динамика социально-экономического развития региона. Отмечен рост основных показателей в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, инвестиционной деятельности».

Участники совещания отметили, что в минувшем году оперативная обстановка в регионе находилась под контролем правоохранительных органов и оставалась стабильной. В числе актуальных направлений работы правоохранительных органов было названо предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. В течение минувшего года принимаемые меры позволили снизить количество ДТП на 0,5 процента. В целом принимаемые меры позволили обеспечить достижение запланированных показателей по транспортному и социальному риску. В минувшем году всего было зарегистрировано 658 ДТП, в результате которых 65 человек погибли и 849 получили ранения.

На автотрассах федерального значения произошло 167 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 243. С участием несовершеннолетних зафиксировано 87 ДТП, в результате которых два ребенка погибло и 97 получили ранения. За нарушения правил перевозки детей за год составлено 2048 административных материалов. По вине нетрезвых водителей совершено 72 дорожно-транспортных происшествия, что на 4,2 процента больше, чем годом ранее. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 1263 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде возбуждено 148 уголовных дел.

По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 4673 материала. По результатам их рассмотрения 924 человека были лишены водительских прав, еще 210 человек были подвергнуты административному аресту. В целом за год сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, было выявлено 777,5 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вынесено 768,3 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 595,3 миллиона рублей, на начало 2025 года взыскано штрафов на сумму 417,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»