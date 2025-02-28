Приставы сохранили прожиточный минимум тысячам орловцев

Граждане сами попросили об этом службу судебных приставов.

В Орловской области в 2024 году в подразделениях судебных приставов было зарегистрировано более 8 тысяч обращений должников — физических лиц о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Судебными приставами-исполнителями обеспечено сохранение прожиточного минимума в рамках 15,5 тысячи исполнительных производств. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Напомним, что федеральное законодательство защищает от взыскания часть денежных средств должников, равную прожиточному минимуму. Однако должникам следует знать, что защита не производится автоматически. Должнику следует самостоятельно обратиться с таким ходатайством к приставам, причем для этого не обязателен личный визит в службу. Подать заявление можно также с помощью портала Госуслуг, где работает интерактивный сервис ФССП.

«Можно обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление, – уточнили в службе судебных приставов. – Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода».

Стоит помнить и о том, что не все должники имеют право на сохранение прожиточного минимума. Например, его лишены нерадивые родители, накопившие долги по алиментам на содержание своих несовершеннолетних детей. Также защита прожиточного минимума не обеспечивается по исполнительным документам о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

ИА “Орелград”