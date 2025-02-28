Глава орловской ТПП рассказала о попытках завысить число туристов

Светлана Ковалёва сделала заявление на заседании облсовета.

Напомним, что она не только возглавляет областную Торгово-промышленную палату, но и является депутатом регионального парламента.

«Вчера анонимно звонили предприниматели. Обратно идет вторая волна. Просят их сделать так, дать недостоверные данные о том, что, допустим, проживало в гостинице тысячу человек, а они просят, наша исполнительная власть в лице Карпова, дать именно другие данные, завысить», – высказалась Ковалёва. Скорее всего, имея в виду Андрея Карпова, руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

Депутат предлагала включить этот вопрос на «Час контроля» – то есть дополнительно обсудить в конце сегодняшнего заседания облсовета. Однако спикер Леонид Музалевский напомнил, что по правилам сначала такие темы слушаются на профильных комитетах. После этого их могут вынести и «на суд» всего совета.

Напомним, что недавно в Орле подсчитали количество плательщиков туристического налога, введённого с Нового года.

ИА «Орелград»