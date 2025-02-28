В Орловской области изъяли 2000 пачек сигарет

Табак пытались продать с нарушением правил маркировки.

В Орловской области в 2024 году сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора в ходе проведенных контрольных мероприятий проинспектировали 8,9 тысячи единиц различной табачной и никотинсодержащей продукции. По итогам таких проверок из оборота было изъято около 2000 пачек табачной продукции. Такие цифры озвучил областной Роспотребнадзор. В ведомстве пояснили, что из оборота табак изымался за различные нарушения.

В частности, изъятая продукция находилась в реализации без маркировки средствами идентификации, без передачи достоверных сведений в систему маркировки ГИС МТ, без маркировки с информацией для потребителей, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, с продажи снимались сигареты с истекшим сроком годности и продукция, продававшаяся без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

«На данную продукцию наложен арест, административные материалы переданы для рассмотрения в суд, – сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. – По решению суда продукция конфискована. По результатам проверок в отношении виновных лиц составлено 112 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 657,5 тысячи рублей».

Кроме того, в течение минувшего года выявлялись и другие нарушения при обороте табака. Так, за год было проведено 126 выездных обследований, в ходе которых выявлялись нарушения обязательных требований к реализации табачной и никотинсодержащей продукции. Например, в некоторых торговых точках сигареты продавались с так называемой открытой выкладкой где-то не было перечня на такую продукцию с указанием сведений о цене товара. Также выявлялись факты продажи сигарет торговцами, не прошедшими регистрацию в государственной информационной системе мониторинга «Честный знак». По результатам выездных обследований виновным лицам направлено 89 предписаний об устранении выявленных нарушений.

ИА “Орелград”