Прокуратура проверила работы на «Орловском Титанике»

На объекте побывал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Вместе с ним «Титаник» посетил главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев. Кроме того, в проверке участвовали представители областного правительства, полиции, заказчика и подрядчика, областной больницы.

Участники выезда осмотрели объект и «сверили» сроки выполняемых работ.

В настоящее время на «Титанике» работают около 290 человек. Задания «выполняются в соответствии с утвержденным графиком», – отметили в прокуратуре.

Вопрос завершения строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы находится на особом контроле прокуратуры. Орган надзора постоянно следит как за процессом строительства, так и за расходованием бюджетных средств.

ИА «Орелград»