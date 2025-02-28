Прокуратура проверила работы на «Орловском Титанике»

28.2.2025 | 12:30 Закон и порядок, Медицина, Новости, Строительство

На объекте побывал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вместе с ним «Титаник» посетил главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев. Кроме того, в проверке участвовали представители областного правительства, полиции, заказчика и подрядчика, областной больницы.

Участники выезда осмотрели объект и «сверили» сроки выполняемых работ.

В настоящее время на «Титанике» работают около 290 человек. Задания «выполняются в соответствии с утвержденным графиком», – отметили в прокуратуре.

Вопрос завершения строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы находится на особом контроле прокуратуры. Орган надзора постоянно следит как за процессом строительства, так и за расходованием бюджетных средств.

ИА «Орелград»


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