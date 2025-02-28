В Орле после пожара в промзоне возбудили дело

ЧП случилось в переулке Маслозаводском в январе.

Напомним, тогда погиб один человек.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда (статья 143 УК РФ). Предварительно установлено, что мужчина, впоследствии погибший на пожаре, был допущен до работ без законных оснований.

Возгорание произошло на складе, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость. Орловец занимался там сварочными работами — вопреки требованиям техники безопасности. Мужчина изготавливал стеллаж. В этот момент и случилось ЧП.

В настоящее время по уголовному делу совершается комплекс необходимых действий. Назначены судебные экспертизы.

ИА «Орелград»