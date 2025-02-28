Спорный павильон на автовокзале Ливен останется на месте

Свой комментарий дала прокуратура.

Напомним, городская администрация посчитала его самовольно установленным нестационарным объектом. В то же время земля, на которой стоит павильон, является муниципальной, но находится в аренде у ИП Гончарова. Сама постройка принадлежит ООО «Ливны-Кондитер».

«Уездный город Ливны» опубликовал официальный комментарий прокуратуры Орловской области по данному поводу.

Из него стало ясно, что иск о сносе павильона отклонили не только в Арбитражном суде Орловской области (в октябре), но и в Девятнадцатом Арбитражного апелляционном суде (уже в январе). Истцом являлся ИП Гончаров, а ответчиком – ООО «Ливны-Кондитер».

«Павильон обладает признаками капитального сооружения, отвечающего критериям недвижимого имущества вследствие прочной связи с землей, исключающей их перемещение без несоразмерного ущерба назначению этих объектов», – цитирует прокуратура результаты судебной экспертизы.

Также ведомство сообщило, что в январе этого года был проведён аукцион, по итогам которого Администрация города и «Ливны-Кондитер» заключили договор на размещение «нестационарного торгового объекта». Таким образом, постройку окончательно узаконили.

ИА «Орелград»