Спорный павильон на автовокзале Ливен останется на месте

28.2.2025 | 12:40 Закон и порядок, Новости

Свой комментарий дала прокуратура.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

Напомним, городская администрация посчитала его самовольно установленным нестационарным объектом. В то же время земля, на которой стоит павильон, является муниципальной, но находится в аренде у ИП Гончарова. Сама постройка принадлежит ООО «Ливны-Кондитер».

«Уездный город Ливны» опубликовал официальный комментарий прокуратуры Орловской области по данному поводу.

Из него стало ясно, что иск о сносе павильона отклонили не только в Арбитражном суде Орловской области (в октябре), но и в Девятнадцатом Арбитражного апелляционном суде (уже в январе). Истцом являлся ИП Гончаров, а ответчиком – ООО «Ливны-Кондитер».

«Павильон обладает признаками капитального сооружения, отвечающего критериям недвижимого имущества вследствие прочной связи с землей, исключающей их перемещение без несоразмерного ущерба назначению этих объектов», – цитирует прокуратура результаты судебной экспертизы.

Также ведомство сообщило, что в январе этого года был проведён аукцион, по итогам которого Администрация города и «Ливны-Кондитер» заключили договор на размещение «нестационарного торгового объекта». Таким образом, постройку окончательно узаконили.

ИА «Орелград»


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