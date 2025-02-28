Роспотребнадзор выписал водяных штрафов на 652 тысячи

В орловском Управлении повели итоги борьбы за чистую воду в 2024-м году.

Оказалось, что за это время областной Роспотребнадзор провёл 17 плановых проверок, а также 4 внеплановых мероприятия. Было составлено 55 протоколов о выявленных нарушениях.

По результатам их рассмотрения выписано административных штрафов на общую сумму 652 тысячи 600 рублей.

Также Управление Роспотребнадзора по Орловской области направило в суды 14 исков, побуждающих выполнять соответствующие положения закона. «Адресатами» выступали как органы местного самоуправления, так и водоснабжающие организации.

Санитарные врачи требовали обеспечить население питьевой водой, которая отвечает обязательным требованиям. Также Роспотребнадзор настаивал на разработке проектов организации зон санитарной охраны подземных источников.

По всем таким делам судами вынесены решения об удовлетворении исковых заявлений.

ИА «Орелград»