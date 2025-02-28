В Орле за обрушение крыши будут судить чиновницу

Перед судом предстанет замначальника «Жилищного управления города Орла» Анжела Дробина.

Известно, что прокуратура Заводского района утвердила обвинительное заключение по соответствующему уголовному делу. Оно возбуждалось по статье «халатность».

Напомним, обрушение произошло на Васильевской улице, 146, в декабре 2023-го года. Жильцов пришлось эвакуировать в пункт временного размещения.

Как ясно из информации прокуратуры, дом был признан аварийным. Дробина должна была принять меры по расселению его жильцов, а также организовать мероприятия по укреплению кровли. Однако этого сделано не было.

Дело рассмотрит Заводской районный суд города Орла.

ИА «Орелград»