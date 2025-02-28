В Орле за обрушение крыши будут судить чиновницу

28.2.2025 | 16:35 Важное, Новости, Происшествия

Перед судом предстанет замначальника «Жилищного управления города Орла» Анжела Дробина.

Фото: Вести-Орел

Известно, что прокуратура Заводского района утвердила обвинительное заключение по соответствующему уголовному делу. Оно возбуждалось по статье «халатность».

Напомним, обрушение произошло на Васильевской улице, 146, в декабре 2023-го года. Жильцов пришлось эвакуировать в пункт временного размещения.

Как ясно из информации прокуратуры, дом был признан аварийным. Дробина должна была принять меры по расселению его жильцов, а также организовать мероприятия по укреплению кровли. Однако этого сделано не было.

Дело рассмотрит Заводской районный суд города Орла.

ИА «Орелград»


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