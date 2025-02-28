Андрей Карпов отрицает попытки незаконного давления на предпринимателей

Орловский Департамент по проектам развития территорий отреагировал на заявления главы ТПП.

На сегодняшнем заседании облсовета Светлана Ковалёва (которая является не только главой Торгово-промышленной палаты, но и депутатом регионального парламента) выступила с громким заявлением.

Ковалёва рассказала, что к ней на условиях анонимности обратились некие предприниматели. «Просят их сделать так, дать недостоверные данные о том, что, допустим, проживало в гостинице тысячу человек, а они просят, наша исполнительная власть в лице Карпова, дать именно другие данные, завысить», – высказалась глава палаты и депутат обласовета.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области, который и возглавляет Андрей Карпов, опубликовал официальный ответ на эту информацию. В данном комментарии слова Ковалёвой определены как недостоверные.

Также в ответе указывается, что после заявления главы ТТП Андрей Карпов связался с ней по телефону и предложил провести встречу с участием всех лиц, причастных к вопросу и занитересованных в нём – включая бизнесменов, рассказавших о злоупотреблениях, а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Утверждается, что Светлана Ковалёва «обещала подумать над таким форматом», сославшись при этом на высокую занятость и скорый отпуск.

Кроме того, в департаменте напомнили о круглом столе «Вопросы развития коллективных средств размещения Орловской области». Он проходил на днях. Как указано в ответе чиновников, на встрече обсуждались, в том числе, вопросы отчётности бизнеса.

«Предпринимателям напомнили об обязанности информировать МВД России о регистрации постояльцев… Статистическая отчётность, в том числе, влияет на оценку уполномоченными федеральными органами потенциала территорий в части вклада в достижение целей и задач национального проекта «Туризм и гостеприимство»», – подчеркнули в Департаменте по проектам развития территорий.

ИА «Орелград»