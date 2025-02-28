Для участников СВО будут искать землю в Орловском округе

Участки предоставят в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании облсовета. Её поднял Владислав Числов, заместитель председателя регионального парламента, глава комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям, глава фракции и координатор регионального отделения ЛДПР.

Он рассказал, что только вернулся со Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу за Русскую Победу», который проходил в Москве. Затем Числов упомянул о проблемах с выделением земли для участников СВО в других регионах.

«Многие регионы говорят о том, что земельных участков нет. Они пытаются заменить, как и у нас, выплатами… В Симферополе ситуация такова. Они тоже приняли закон, но земель нет. И они предлагают людям миллион. И люди очень плохо это воспринимают. Потому что за миллион не купишь участок», – рассказал депутат.

После этого Владислав Числов перешёл к орловским реалиям: «У нас есть дачные участки, брошенные, массивы, целые СНТ, в том числе и в Орловском муниципальном округе. Можно провести некую ревизию этих участков, посмотреть. Они большие, довольно-таки, там десятки гектаров».

В то же время депутат указал, что пока что брошенные участки постигает другая судьба: «Сейчас муниципалитеты эти дачные кооперативы отдают под сельхозземли. То есть их раскорчёвывают, делают из них пахотные массивы. Мы вводим их в эксплуатацию, это хорошо. Я понимаю чиновников, которые этим занимаются, потому что им проще одному человеку продать этот участок, и он там будет заниматься… Но с другой стороны, у нас вопрос стоит в том, где мы будем давать участки этим людям <участникам СВО> ?».

В финале Числов предложил дать официальное поручение исполнительной власти — провести ревизию и определить участки, подходящие для выдачи под индивидуальное жилищное строительство, прежде всего, в областном центре и Орловском округе.

К обсуждению подключился Виталий Рыбаков. Он заметил, что, по его данным, ситуация в Орловском МО несколько иная. «С 2016 года вокруг Орла продаются целые массивы определёнными лицами. Участки есть с коммуникациями, с асфальтированием и даже с тротуарами… То, что нет земель, нет участков – это чиновники так говорят», – заметил «народный избранник».

Также в дискуссии поучаствовал первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин. Он напомнил коллегам, что изъятие необрабатываемого участка — процесс не такой простой. «Три года плюс три года через суды и так далее. Вы сами понимаете, если человек скосил траву на этом участке, а мы его изымаем, потому что он не обрабатывается, приезжаем, бульдозером сдвигаем участки, это вне правового поля», – пояснил Вдовин.

«Проблема есть. Давайте мы её изучим и подумаем, как подойти», – резюмировал спикер облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»