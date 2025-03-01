На Орловщине озвучили подробности резонансного убийства

Детали уголовного дела огласил орловский Хотынецкий районный суд.

Пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области раскрыла подробности уголовного процесса в отношении местного жителя и его сожительницы, признанных виновными в расправе над сыном. Мужчина обвинялся в убийстве своего сына, а его сожительница – в укрывательстве преступления. Как пояснили в пресс-службе суда, расправа произошла в середине августа 2024 года. Установлено, что в тот день подсудимый, его сын и сожительница вместе распивали спиртные напитки, находясь в доме, принадлежащем последней.

В ходе застолья мужчины из-за чего-то поссорились, причем ссора доросла до такой степени, что отец схватил со стола кухонный нож и вонзил его в грудь своего сына. Все это происходило на глазах у хозяйки дома, которая расправе не помешала. Потерпевший пытался спастись бегством. Установлено, что, получив ранение, он выбежал из дома. Отец не стал его преследовать. Два часа спустя на поиски пострадавшего отправилась хозяйка дома, которая нашла во дворе бездыханное тело.

Она сообщила об этом своему сожителю, который затащил тело сына на веранду и накрыл его покрывалом. Затем он вместе с сожительницей спокойно отправился спать. На вторые сутки после совершения убийства отец решил закопать тело сына на огороде. Как установили следствие и суд, сожительница помогла ему перенести труп, после чего тщательно вымыла веранду. Прошла еще неделя, и убийца решил перепрятать труп. Ему показалась, что сделанная им импровизированная могила слишком неглубока.

Поэтому он на том же огороде выкопал более глубокую яму, глубина новой могилы составляла уже пять метров, и перезахоронил тело. Закопав труп, он разровнял землю и накрыл ее сверху шифером. А свою одежду, в которой закапывал тело, он выбросил в мусорку на улице. Сожительница, в свою очередь, избавилась от орудия убийства – нож она закопала примерно в 200 метрах от своего дома.

После этого убийца вместе с сожительницей покинули ее дом и переехали в другую деревню, поселившись дома у него. Возможно, преступники остались бы безнаказанными, но о судьбе пропавшего брата забеспокоилась его сестра. Она обратилась с заявлением в полицию, привлекла к поискам пропавшего брата волонтеров из поисковых организаций. В результате вскрылась страшная правда.

В судебном заседании оба подсудимых полностью признали вину в совершении вменяемых им преступлений. Убийца получил наказание в виде в виде 10 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима. Его сожительница наказана по статье 316 Уголовного кодекса РФ за укрывательство особо тяжкого преступления, она отделалась штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Сестра убитого подавала иск о взыскании с преступников в солидарном порядке в ее пользу морального вреда за причиненные нравственные страдания, которые она оценила в 2 миллион рублей. Суд иск удовлетворил частично, обязав преступников выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА «Орелград»