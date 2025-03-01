Орловчанка задолжала своей дочке почти миллион рублей

Не желая оплачивать долг, она предпочла пойти под суд.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, женщину осудили за неуплату денежных средств на содержание детей. Ранее другой суд обязал ее выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако она денег не платила, за что в конце концов ее привлекли к административной ответственности. Но и после этого должных выводов женщина для себя не сделала.

Ее задолженность продолжала расти и превысила 800 тысяч рублей. В суде подчеркнули, что нерадивая мать «без уважительных причин мер к погашению задолженности не принимала». К тому же, указанное преступление она совершила в период предоставленного ей судом испытательного срока – дело в том, что ранее ее осудили условно, по аналогичному преступлению. Впрочем, требования к поведению условно осужденных она не нарушала и не вела себя отрицательно, не нарушала общественный порядок.

В данном случае суд счел необходимым назначить подсудимой за преступление, предусмотренное статьей 157 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев. Но он же пришел к выводу о том, что возможность исправления осужденной без реального отбывания наказания в местах лишения свободы еще имеется. Женщина не просто является трудоспособной гражданкой, но и официально трудоустроена, что «свидетельствует о ее желании социализироваться, встать на путь исправления, вести трудовую деятельность и в дальнейшем погасить образовавшуюся задолженность по алиментам.

В связи с этим суд заменил подсудимой наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 15 процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению. К слову, в 2024 году в подразделениях орловской службы судебных приставов на исполнении находилось 7735 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 2,8 процента меньше, чем за 2023 год.

В 2024 году было возбуждено 3642 исполнительных производства о взыскании алиментов, окончено и прекращено 3934 таких производств, что на 1,7 процента больше, чем за 2023 год. За минувший год в Орловской области 442 должника по алиментам были привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а в отношении 290 должников были возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

ИА «Орелград»