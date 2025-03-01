Во Мценске пустят с молотка место под многоэтажку

Местные власти внесли изменения в план приватизации.

Мценский городской Совет народных депутатов рассмотрел вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. Инициатором поправок выступила администрация города. Так, на торги планируется выставить объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 8 процентов. Назначение недостроя указано как нежилое здание, но находится оно на участке с видом разрешенного использования «под жилую застройку многоэтажную».

Расположен недострой на улице Машиностроителей. Площадь здания составляет 1375,8 квадратных метра, его кадастровая стоимость – 4,325 миллиона рублей. Площадь земельного участка под ним составляет 5684 квадратных метра, его кадастровая стоимость – 7,761 миллиона рублей. Реализовать имущество планируется одним лотом на электронном аукционе в течение 2025 или 2026 годов. Средства от выручки пополнят городскую казну.

Также на электронные торги выставят встроенное помещение площадью 48,8 квадратных метра, расположенное по тому же адресу, что и недострой. Речь идет о машино-месте, балансовая стоимость которого составляет 36,84 тысячи рублей, а остаточная стоимость – 22,77 тысячи рублей. Цена продажи перечисленного муниципального имущества будет определена позднее, перед торгами, на основании независимой оценки и с учетом рыночных реалий.

Дополнить свой прогнозный план приватизации решили и в Ливнах. Проект внесения поправок разработала городская администрация и представила его в горсовет. Так, в течение 2025 года предполагается реализовать на электронных торгах автомобиль «Нива». Планируется продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений, ориентировочная цена составит 97 500 рублей. Кроме того, в план приватизации включили здание площадью 374,4 квадратных метра, расположенное на улице Горького. Продать его попытаются в течение года на аукционе с открытой формой подачи предложений, стартовая цена составит 2 534 500 рублей, в том числе за земельный участок – 357 000 рублей.

ИА “Орелград”