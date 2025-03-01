Орловчанку осудили за фиктивную регистрацию

Приговор вынесен в отношении жительницы Глазуновского района.

Подробности рассмотрения уголовного дела раскрыла пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области. Дело в отношении местной жительницы было возбуждено по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Суд установил, что в собственности у женщины имеется свое жилье. Пользуясь этим, она подала в отделение МФЦ заявление.

Из него следовало, что подсудимая хотела «прописать» в своем доме некую гражданку Т. В мае 2024 года в базу данных регистрационного учета в пределах Российской Федерации была внесена информация о регистрации по месту пребывания гражданки Т., причем срок регистрации составлял три года. Однако затем была проведена проверка, которая показала, что регистрация на самом деле оказалась фиктивной. По версии следствия, подсудимая изначально знала, что указанная гражданка Т. в ее доме проживать не будет.

Тем самым, посчитало следствие, собственница жилья подала в МФЦ ложные сведения о предоставлении жилого помещения гражданке Т., достоверно зная, что она ее регистрация будет фиктивной. В результате и в государственную базу данных была внесена недостоверная информация. Подсудимая не стала с этим спорить и в судебном заседании вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

«С учетом всех обстоятельства дела, наличия смягчающих (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном и признанных судом исключительными) и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание с применением части 1 статьи 64 Уголовного кодекса РФ в виде в штрафа в размере 30 000 рублей, – информирует пресс-служба Глазуновского районного суда. – Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»