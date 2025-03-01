В Орле стартовал фестиваль патриотической песни

Задачей акции является пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине.

В Орле взял старт XII городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия – 2025». Проводится он в соответствии с постановлением администрации областного центра в целях создания условий для реализации творческих способностей и нравственно-патриотического воспитания молодежи. Финансирование фестиваля организовано в рамках муниципальной программы «Молодежь города Орла». Его задачами являются выявление и поощрение талантливых исполнителей патриотической песни, популяризация патриотической песни и пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине.

Участие в фестивале могут принять обучающиеся школ, профессиональных образовательных организаций, вузов и учреждений дополнительного образования, молодые исполнители патриотических песен в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Прием заявок продлится по 10 марта 2025 года. Вместе с заявкой необходимо направить организаторам видеоматериалы, отснятые с соблюдением установленных ими требований, а также согласие на обработку персональных данных.

Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Соло» (возрастная группа 14-17 лет); «Соло» (возрастная группа 18-35 лет); «Ансамбль» (возрастная группа 14-17 лет); «Ансамбль» (возрастная группа 18-35 лет); «Народное пение» (соло, ансамбль) (возрастная группа 14-17 лет); «Народное пение» (соло, ансамбль) (возрастная группа 18-35 лет). 11 марта стартует первый отборочный тур, который пройдет в дистанционном формате. К участию во втором отборочном туре будут допущены конкурсанты заочного этапа, набравшие наибольшее количество баллов, но не более пяти конкурсантов по каждой из номинаций.

Список прошедших во второй отборочный тур будет опубликован на официальном сайте администрации города Орла до 24 марта 2025 года. Второй тур пройдет уже в очном формате. Итогом станет Гала-концерт и награждение победителей и призеров, которые пройдут в Орловском областном колледже культуры и искусств. Для участия в фестивале необходимо представить вокальный номер продолжительностью не более 4 минут.

Солист или вокальный коллектив должны исполнить одну песню патриотической направленности: о Великой Отечественной войне и подвигах советских солдат (времен ВОВ, послевоенных лет и современные песни), о России, о малой Родине. Песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов, фонограммы (запрещается использование фонограммы «+») или а`саррellа, то есть без инструментального сопровождения. Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track), использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями. Запрещается обработка и коррекция вокала с использованием пространственных эффектов: дилей, эхо, ревер, хорус и т.п.

Возрастное ограничение: 16+

ИА “Орелград”