В Ливнах сохранили льготы на питание школьников

Положение об организации питания утвердили депутаты.

В Ливнах прошло очередное заседание Ливенского городского Совета народных депутатов, которое провела его председатель Ирина Кулаковская. Как пояснили в администрации города, мэрия в лице начальника управления общего образования Ольги Шкодкиной представила на сессии скорректированный проект решения об установлении мер социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Все категории обучающихся, получающие льготное горячее питание, остаются без изменений, отметили в мэрии.

Депутаты утвердили новое положение, установив меру социальной поддержки по обеспечению горячим питанием за счет средств бюджета города Ливны. Она положена всем ученикам 1-4 классов муниципальных школ, а также некоторым категориям учеников 5-11 классов. В последнем случае льгота установлена для: детей из многодетных семей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей граждан Российской Федерации, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, на которой введен режим контртеррористической операции в связи с обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины в период проведения специальной военной операции.

Аналогичная льгота предоставлена детям участников специальной военной операции, в том числе погибших или умерших при выполнении специальных задач в ходе проведения СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного при выполнении боевых задач. Тем же документом установлена мера социальной поддержки по обеспечению дополнительным горячим питанием за счет средств бюджета города Ливны.

Она распространяется на всех учеников с ограниченными возможностями здоровья. Также право на дополнительное горячее питание получили ученики 1-4 классов, к которым относятся дети вынужденных переселенцев и участников специальной военной операции. Порядок предоставления указанных мер социальной поддержки позднее утвердит администрация города Ливны.

ИА «Орелград»