Орловчанка выселила невестку

Местная жительница добилась такого решения по суду.

Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда, исковое заявление о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением подала местная жительница. Как оказалось, выселяемой гражданкой является ее бывшая невестка. В обоснование своих требований истица указала, что ей на праве собственности принадлежит жилой дом. В 2013 году в нем была зарегистрирована ее невестка, которая на данный момент указанный статус утратила. Из дома она съехала, но от прописки в нем до сих пор не отказалась.

«Более 12 лет истец вынуждена нести дополнительные финансовые расходы, так как бывшая жена сына в доме не проживает, коммунальные услуги не оплачивает, членом семьи истца не является, личных вещей в спорном жилом помещении не имеет, – информирует пресс-служба Урицкого районного суда. – Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца в полном объеме. Решение не вступило в законную силу».

В рамках другого жилищного спора тот же суд утвердил мировое соглашение по иску о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. Местный житель, подавший иск, заявил, что его залила соседка из квартиры, расположенной этажом выше. Она затеяла ремонт системы отопления и затопила квартиру истца. В досудебном порядке урегулировать спор не получилось, поэтому спор перетек в суд.

«В предварительном судебном заседании стороны заключили мировое соглашение, согласно которому ответчик выплачивает истцу в счет возмещения ущерба 70 000 рублей, а также возмещает расходы за проведение досудебной оценки причиненного ущерба, – сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. – Сторонам разъяснено, что определение об утверждении мирового соглашения имеет силу судебного решения, которое может быть исполнено в принудительном порядке. Определение не было обжаловано и вступило в законную силу».

ИА “Орелград”