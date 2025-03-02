Мценские депутаты оценили преступность

Горсовет заслушал отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Мценский».

Отчет о работе отдела прозвучал на очередном заседании Мценского горсовета народных депутатов. Из него следует, что в 2024 году на территории города уровень преступности снизился на 5,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Всего было зарегистрировано 582 преступления, неотвратимость наказания за их совершение составила 44,7 процента. За год во Мценске произошло два убийства, также был раскрыт один случай причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По сравнению с 2023 годом сократилось количество краж, которых было зарегистрировано 163, и грабежей – 16. В минувшем году Мценск не отметился разбоями. Среди основных проблем в местной полиции отмечают мошенничества, который, как и по всему региону, совершаются большей частью в дистанционном режиме, то есть по телефону.

«Граждане продолжают идти на уговоры преступников и переводить свои денежные средства, – говорится в отчете начальника межмуниципального отдела МВД России «Мценский» Александра Кабацкова. – В городе зарегистрировано 157 преступлений данного вида. Нами на постоянной основе проводится профилактическая работа среди жителей города по их предупреждению. Сотрудниками полиции распространяются памятки, информация публикуется в районной газете «Мценский край», также размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Докладчик также отметил, что сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на территории города выявлено 35 преступлений экономической направленности, при этом коррупционные преступления в прошлом году не совершались. Особое внимание уделялось работе по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На учет поставлено 18 преступления данной категории, из незаконного оборота изъято 1662 грамма наркотических веществ.

Зарегистрировано два факта в сфере незаконного оборота оружия, из незаконного оборота изъята одна единица огнестрельного оружия. «Конечно, мы понимаем, что остается еще немало недостатков и нерешенных проблем. Для их преодоления нужно упорно работать, повышать уровень межведомственного взаимодействия», – такими словами завершил свой отчет докладчик.

ИА «Орелград»