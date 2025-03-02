Многопрофильный медицинский центр в Орле проверили аудиторы

Нарушения были выявлены в сфере закупок.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит закупок медицинских изделий и лекарств бюджетным учреждением здравоохранения «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой». Проверка охватила 2023 год и выявила ряд нарушений. Так, при закупке мониторов фетальных начальная максимальная цена контракта на товар «монитор пренатальный» в размере 998,6 тысячи рублей была установлена заказчиком на основании информации о рыночных ценах неидентичных товаров, планируемых к закупкам, неоднородных товаров, отмечает КСП.

В нарушение статей 48, 49 Федерального закона № 44-ФЗ учреждение не отклонило заявку участника, которая не соответствовала установленным требованиям. Кроме того, в спецификации договора на поставку мониторов фетальных не были указаны конкретные технические и качественные показатели товара. Сообщает КСП и о факте неэффективно потраченных денежных средств на сумму 350,97 тысячи рублей. Речь идет о «закупке в 2023 году лекарственного препарата в объеме выше фактического расхода 2022 года, а также об установлении ограниченного остаточного срока годности товара на дату поставки (не менее 4 месяцев)».

Расходные материалы, закупленные учреждением в рамках реализации соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на развитие паллиативной медицинской помощи, передаются получателям ежемесячно по акту приема-передачи. Однако, по мнению аудиторов, это нарушает требования «Порядка обеспечения граждан медицинскими изделиями для использования на дому». Всего в 2023 году получателям было выдано 35 889 единиц расходных материалов на сумму 14,006 миллиона рублей.

«В целом, по всем источникам финансирования за период с 01.01.2023 по 30.06.2024 отсутствовало движение (расход) лекарственных препаратов и медицинских изделий в части расходных материалов по 353 наименованиям на сумму 5,138 миллиона рублей, – говорится в отчете КСП. – Данные факты указывают на недостатки планирования, что снижает эффективность закупок».

При проверке реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» установлено, что 267 тысяч рублей были направлены на расходы, не предусмотренные указанной подпрограммой. При анализе бухгалтерского учета было установлено «фактическое отсутствие материальных запасов на сумму 155,9 тысячи рублей». По мотивам проверки в адрес бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» внесено представление.

ИА «Орелград»