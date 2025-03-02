Под Орлом суд запретил посещать заброшенное здание

Доступ к зданию ограничен по требованию прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда. Административный иск подала местная прокуратура. Из него следовала, что ранее прокурорские работники провели проверку исполнения федерального законодательства в сфере содержания зданий и сооружений, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также о противодействии терроризму. Проверка касалась различных заброшенных объектов, доступ к которым не ограничен. В результате прокурорские работники обнаружили заброшенное административное здание, принадлежащее жителю Малоархангельского района.

«Обязанности по надлежащему содержанию, охране и принятию мер, предупреждающих причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здания или сооружения в период, когда они не эксплуатируются, прямо предусмотрены в законе, – подчеркнули в пресс-службе суда. – Здание заброшено, не эксплуатируется, не охраняется, не освещается, оконные и дверные проемы отсутствуют, что не препятствует свободному доступу посторонних лиц, в том числе и несовершеннолетних».

В своем иске прокурор указал, что заброшенное здание с открытым доступом к нему создает угрозу для жизни и здоровья большого количества людей. Так, по мнению надзорного органа, наличие свободного доступа не исключает возможность совершения правонарушений в помещениях здания, в том числе «лицами, вынашивающими террористические намерения». Кроме того, здание может привлечь к себе так называемых асоциальных типов, в том числе для распития спиртного, что чревато совершением преступлений и правонарушений.

Свободный доступ к указанному объекту может манить и подростков, опять же для потенциального распития алкоголя, и «граждан различных возрастных групп для употребления наркотических средств». Прокурор просил суд обязать владельца ограничить беспрепятственный доступ к заброшенному административному зданию «путем основательного закрытия дверных и оконных проемов». Сам владелец в суд не явился, что не помешало вынести решение. Иск был удовлетворен: ответчику отвели шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу на то, чтобы ограничить беспрепятственный доступ в административное здание. Впрочем, владелец здания еще может обжаловать вынесенное решение в апелляционном порядке, уточняет пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА «Орелград»