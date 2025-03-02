Под Орлом мужчина разломал стену и ограбил магазин

Несмотря на содеянное, уголовной ответственности ему удалось избежать.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Органы предварительного следствия обвиняли его в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение). Как пояснили в пресс-службе суда, в рамках судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2024 года около 23 часов подсудимый решил обворовать сельмаг.

План он придумал, находясь у себя дома. Откладывать его на потом не стал. Вооружившись инструментами, мужчина в темноте отправился к магазину Свердловского районного потребительского общества, расположенному в деревне Васильевка. Кстати, шел злоумышленник пешком из соседнего села. По прибытии, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, он при помощи принесенной с собой монтировки разломал часть стены магазина, построенной из шлакоблоков. Через образовавшийся проем в стене он залез в подсобку.

Затем злоумышленник прошел в помещение торгового зала и похитил со стеллажей алкоголь и сигареты. Напоследок он заглянул в кассу и украл оттуда еще 1600 рублей наличными, после чего с места преступления скрылся. Общий материальный ущерб от ночного визита составил для Свердловского районного потребительского общества более 4000 рублей. Менее месяца спустя райпотребкооперация вновь пострадала от действий этого же человека.

Примерно в 2 часа ночи 1 октября 2024 года обвиняемый снова совершил кражу алкоголя, табачных изделий и продуктов питания, но на этот раз он незаконно проник в магазин, расположенный в деревне Васильевка Свердловского района. Материальный ущерб от второго преступления оказался более крупным, чем в первом случае, и превысил 10 000 рублей. Кстати, злоумышленник не стал менять сценарий и вновь забрался в магазин через пролом в стене.

Ему грозил реальный срок, но в судебном заседании представитель потерпевшей стороны заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон. Она пояснила, что мужчина полностью возместил материальный ущерб, поэтому потребкооперация претензий к нему больше не имеет. В подтверждение возмещения ущерба были представлены копии квитанций к приходным кассовым ордерам.

Сторона обвинения возражала против прекращения уголовного дела, сославшись на то, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, а также на то, что подсудимый взял даже не один, а два магазина, то есть совершил несколько преступлений. Суд, выслушав мнение участников процесса, посчитал заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению и прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого. Постановление уже вступило в законную силу, подчеркивает пресс-служба Свердловского районного суда.

ИА «Орелград»