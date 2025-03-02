Под Орлом уголовнику заменили наказание

Мужчина не пожелал исполнять наказание в виде обязательных работ.

Верховский районный суд Орловской области заменил осужденному наказание. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее данный гражданин был осужден за повторное пьяное вождение. Обвинительный приговор ему вынес Болховский районный суд еще в сентябре 2024 года. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорили к наказанию в виде 240 часов обязательных работ. И вот теперь в суд поступило представление начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области».

Ведомство просило о замене наказания в виде обязательных работ на другой вид наказания. Из материалов дела следует, что после вынесения приговора осужденному разъяснили порядок и условия отбывания в виде обязательных работ. С него взяли соответствующую подписку, подтверждающую, что он был обо всем проинформирован должным образом. Ну а затем уголовно-исполнительная инспекция выдала ему направление в администрацию Галичинского сельского поселения Верховского района для исполнения наказания, назначенного приговором Болховского районного суда.

Несмотря на это, мужчина несколько дней подряд без уважительных причин не выходил на работу. Уголовно-исполнительная инспекция выдала осужденному письменное предупреждение о замене обязательных работ лишением свободы, если прогулы повторятся. Однако осужденный не внял предупреждению и вновь без уважительных причин на работу не вышел. Тем самым он допустил нарушение условий отбывания наказания в виде обязательных работ.

На основании статьи 30 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признал его лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде обязательных работ. Ходатайство уголовно-исполнительной инспекции было удовлетворено. Неотбытую часть наказания в виде обязательных работ осужденному заменили на лишение свободы – из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ. Постановление в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»