Орел отсудил у области деньги за квартиру для инвалида и его семьи

Жилье нуждающимся предоставили, а ущерб бюджету решено взыскать.

Муниципальное образование обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к субъекту Российской Федерации в лице департамента финансов о взыскании убытков, возникших вследствие приобретения в муниципальную собственность жилого помещения во исполнение решения суда. Город обязали обеспечить жильем семью ребенка-инвалида. Орловцы признаны малоимущими, приняты на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. По договору социального найма женщине и ее двум детям предоставили новую квартиру на улице Родзевича-Белевича общей площадью 37,6 кв. м. Жилье обошлось бюджету города в 3 047 066 рублей 4 копейки. При этом в полномочия города не входит обеспечение жильем инвалидов, поэтому траты признаны ущербом.

Область же не захотела компенсировать расходы. Специальное регулирование в отношении прав инвалидов, нуждающихся в улучшении условий, вставших на учет после 1 января 2005 года на получение бесплатного жилья за счет средств областного бюджета, на территории Орловщины отсутствует. Сам факт предоставления администрацией города Орла жилого помещения инвалиду, не влечет возникновение обязанности субъекта по возмещению расходов на его приобретение, заявили областные чиновники. Также они указали, что не доказан факт причинения ущерба, цена покупки слишком велика, а площадь превышает установленный минимум.

«Действия уполномоченного органа истца по приобретению спорной квартиры свидетельствуют о его неосмотрительности и злоупотреблении правом в связи с тем, что последним допущено заключение сделки на условиях, противоречащих приказу Министерства строительства и жилищного – коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года №773/пр», – указано в материалах.

Суд рассмотрел все отговорки, но не нашел их обоснованными.

Конституция Российской Федерации закрепляет в статье 40 право каждого на жилище. Предполагается, что в условиях рыночной экономики граждане обеспечивают его реализацию в основном самостоятельно с использованием для этого различных допускаемых законом способов. При этом малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов. В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции РФ вопросы социальной поддержки населения отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов.

В то же время Верховный суд разъяснил, что обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, подлежит финансированию за счет субъектов Российской Федерации.

«Таким образом, бездействие ответчика, выраженное в том, что законами о бюджете Орловской области за указанный период не были предусмотрены расходы на субсидирование муниципальных образований для выполнения функции по предоставлению жилых помещений гражданам, признанным инвалидами и поставленным на жилищный учет после 1 января 2005 года, повлекло за собой возникновение убытков истца на выполнение государственных функций по социальной защите инвалидов».

Также не нашли поддержки доводы о неверном определении цены. Город сравнил рыночные предложения и установил начальной для контракта наименьшую – 85 000 рублей за квадратный метр. По установленной приказом Минстроя средней рыночной стоимости квадратного метра на IV квартал 2022 года в Орловской области – 69124 рублей – приобрести жилье в новостройке было невозможно. На вторичном же рынке квартиры нередко находятся в плохом состоянии, и льготники не соглашаются в них вселяться, пояснили в администрации Орла. Покупка квартиры площадью 37.6 кв. м (вместо 36 по нормативу) обусловлена отсутствием вариантов с меньшей площадью.

Суд решил взыскать с департамента финансов Орловской области за счет средств казны региона в пользу муниципального образования убытки в размере 3 047 066,4 руб.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”