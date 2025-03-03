Центр Орла будут охранять

Объединенную зону охраны утвердил губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков установил объединенную зону охраны объектов культурного наследия федерального историко-культурного значения. Речь идет о целом ряде памятников, расположенных в центре Орла. Так, единая зона охраны установлена для сквера Танкистов, где расположен мемориального комплекс 1943 года, Братская могила танкистов, погибших при освобождении города Орла в 1943 году, и памятный знак «Танк Т-34», установленный в честь танкистов, принимавших участие в освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков.

В объединенную зону охраны также включены объекты культурного наследия регионального историко-культурного значения: здание гостиницы «Орел», здание совнархоза и Дом книги. Постановлением губернатора утверждены требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. В частности, в границах единой охранной зоны (ЕОЗ) разрешается применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды, проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и визуального восприятия объектов.

Разрешен снос объектов капитального строительства и некапитальных строений, не представляющих историко-культурной ценности. Допускается проведение работ по благоустройству территории, организация пешеходных тротуаров, дорожек и площадок, обеспечивающих подход к объектам культурного наследия, использование в покрытии пешеходных зон асфальтобетона, натуральных материалов (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих их (тротуарная плитка) с организацией водоотведения, посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, устройство клумб, санитарные рубки.

Разрешена организация ночной подсветки объектов культурного наследия на основании специальных проектов и размещение информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, информационных табличек площадью информационного поля не более 0,6 квадратных метров, а также памятных знаков и указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов, иной историко-культурной информации.

В то же время в границах ЕОЗ запрещается возведение объектов капитального строительства, проведение работ с использованием технологий, создающих динамические нагрузки, установка средств наружной рекламы и информации – рекламных конструкций, щитов, баннеров, растяжек, применение глухих ограждений на общественных территориях, высадка кустарников и деревьев, закрывающих обзор объектов культурного наследия, размещение и использование огнеопасных и взрывоопасных материалов и технологий, установка вышек и базовых станций радиотелефонной связи, организация необорудованных мест для парковки автотранспорта и сбора мусора.

ИА «Орелград»