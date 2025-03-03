Советникам школьных директоров доплатят в Орле

Ежемесячные доплаты обеспечит бюджет Орловской области.

Администрация города Орла утвердила «Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». Действие документа распространяется только на работников муниципальных школ областной столицы. Согласно документу, право на получение вознаграждения имеет педагогический работник, замещающий должность с наименованием «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» и осуществляющий трудовую функцию в муниципальной общеобразовательной организации.

Выплата вознаграждения предусмотрена из расчета 5000 рублей в месяц, но не более одной выплаты вознаграждения одному педагогическому работнику при осуществлении функций советника директора в двух и более школах. Вознаграждение выплачивается за счет средств бюджета Орловской области, источником финансирования которых, в свою очередь, являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. То есть деньги до советников будут доходить по цепочке из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального.

«Если советнику директора вознаграждение назначено не с начала месяца, то размер вознаграждения будет исчисляться пропорционально отработанным дням в расчетном месяце, – следует из документа. – Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками советников директоров, являются для педагогических работников рабочим временем».

В этом случае оплата труда советников директоров с учетом вознаграждения производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены занятий по указанным выше причинам. Официально новое вознаграждение является составной частью заработной платы педагогического работника и выплачивается одновременно с выплатой заработной платы ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время. Поэтому оно учитывается при определении сумм налога на доходы физических лиц.

ИА «Орелград»