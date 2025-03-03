Каток в центре Орла закроется через неделю

Об этом рассказали в Администрации Орла.

Информацию опубликовал портал «Орёлтаймс», ссылаясь на мэрию.

По этим данным, каток, оборудованный на площади Ленина, продолжит свою работу до 10 марта включительно.

Очевидно, что причиной стало сезонное потепление. Впрочем, напомним, что нынешней тёплой зимой каток пришлось запускать со значительным опозданием. Объект начал принимать посетителей только 13 января, хотя планировался к открытию 25 декабря.

Чтобы избежать проблем, на катке пришлось проводить процедуру наращивания льда.

ИА «Орелград»