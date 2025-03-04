Орел потратит на зебры и полосы 68,5 миллиона

Определен подрядчик для демаркировки и нанесения дорожной разметки.

На проводимый открытый конкурс было подано три заявки. Победителем отбора признано ООО «Доринвест». Контракт подписан 3 марта, указано в ГИС «Закупки». Торги позволили снизить цену контракта с 95 до 68,52 млн рублей.

Начало выполнения работ – 1 апреля. Сроки определяются отдельными этапами. Сводный объем работ включает 153 наименования улиц, переулков, проездов. Полное окончание работ, предусмотренных контрактом, ожидается 30 сентября 2025 года. Гарантия по нанесению дорожной разметки термопластиком – шесть месяцев с даты подписания документа о приемке.

Отметим, в минувшем году этой работой аналогично занималось ООО «Доринвест». Однако цена работ была немного ниже – 60,95 миллиона рублей.

ИА “Орелград”