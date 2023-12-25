В Орле отложили открытие главного катка

25.12.2023 | 10:37 Новости, Спорт

Оно должно было состояться сегодня.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о ледовом катке, который ежегодно открывается на площади Ленина. Ранее в качестве даты начала его работы называлось сегодняшнее число.

Однако, как сообщают «Вести-Орёл», открытие объекта перенесли. Теперь оно предварительно планируется на 30-е декабря, ближайшую субботу.

Работы по монтажу катка начались ещё 1-го декабря. На данный момент здесь собраны борта. Внутреннюю часть засыпают снегом. Также полностью готов домик для проката коньков.

Кстати, в минувшем году открытие катка тоже состоялось 30 декабря. Его посетили 12 тысяч 329 человек. Сообщалось, что каток обустроили на главной площади города на частные средства неизвестных меценатов.

ИА «Орелград»


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