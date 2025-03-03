Орловцам дали 32 года на двоих за торговлю наркотиками

Обвинительный приговор огласил Северный районный суд.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла, вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан, обвиненных в незаконном сбыте наркотических средств в значительном и особо крупном размере. Из материалов уголовного дела следует, что преступление они совершили в 2023 году. Установлено, что подсудимые вступили в сговор с другими лицами, уголовное преследование в отношении которых выделено в отдельное производство. Целью этого «синдиката» был незаконный сбыт наркотических средств на территории областного центра.

Группа была хорошо законспирирована. Ее участники общались между собой при помощи мессенджера, друг друга не знали по настоящим именам, только по никам. Для конспирации общение с заказчиками и покупателями наркотических средств также было налажено через интернет-мессенджеры. По версии следствия, участники преступного бизнеса хотели обеспечить себе постоянный источник дохода, то есть наркотиками собирались торговать долго.

Роль обоих подсудимых сводилась к закладке в тайники на территории города Орла розничных партий наркотика. Координаты тайников затем сообщали покупателям, которые должны были самостоятельно забирать оттуда «товар». Однако довести задуманное до конца подсудимые не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Иными словами, их с поличным задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступления признали частично, но их вина была доказана. По приговору суда оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (сбыт, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в значительном и особо крупном размере).

«Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 и 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – отмечает пресс-служба Северного районного суда города Орла.

ИА «Орелград»