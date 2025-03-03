Земским работникам культуры выплатят по миллиону

Областные власти определили условия и порядок таких выплат.

Правительство региона определило условия и «Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты работнику культуры, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Орловской области». Документ уже вступил в законную силу, принят он для реализации проекта «Земский работник культуры».

Его финансирование обеспечивает федеральный бюджет. Средства передаются регионам в соответствии с их заявками. В Орловской области проект стартовал только в этом году. Он призван сократить дефицит кадров в сфере сельской культуры. Участники проекта будут получать единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллион рублей. Для этого надо выиграть конкурсный отбор, устроиться на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, и заключить соглашение с департаментом культуры.

Последний ранее утвердил перечень вакантных должностей работников культуры Орловской области, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты. Найти его можно на официальном портале Орловской области. В соответствии с приказом департамента, в регионе имеется 42 вакансии в 14 муниципальных образованиях. Земские работники культуры требуются детским школам искусств, сельским и районным домам и центрам культуры.

Конкурсный отбор проводится указанным выше департаментом. Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты работнику культуры являются: возраст соискателя – до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство в организацию культуры на должность, включенную в перечень вакансий, на условиях полного рабочего дня.

Работник культуры должен принять на себя ряд обязательств. Прежде всего, он должен дать обязательство отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора по должности, на которую изначально был принят. Он обязан возвратить в областной бюджет в полном объеме единовременную компенсационную выплату при расторжении трудового договора. В ряде случае при расторжении договора возврат денег в казну может быть частичным.

ИА «Орелград»