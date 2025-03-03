Орловцы смогут пожаловаться на необеспечение льготными лекарствами

Их лично выслушает первый зампрокурора Орловской области.

Юрий Пахолков проведёт тематический личный прием по вопросам, которые касаются обеспечения «льготников» лекарствами, а также техническими средствами реабилитации.

Мероприятие пройдёт 14 марта. Приём начнётся в 09:00. Граждан будут ждать в здании прокуратуры Орловской области (по адресу город Орёл, улица Красноармейская, 17-А).

Приём будет вестись по предварительной записи. Записаться можно, позвонив на номера

8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина,

8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»