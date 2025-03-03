Перед 8-м марта на Орловщине пересчитали торговцев цветами

Данные опубликовал Орёлстат.

Как рассказали в Федеральной службе государственной статистики, в Орловской области оказалось 88 организаций и ИП, которые занимаются розничной торговлей растениями, семенами и удобрениями. Таковы данные на 1 февраля текущего года.

Также есть и те, кто занимается оптовой торговлей цветами и называет это основным видом своей деятельности. Это пять индивидуальных предпринимателей и одно микропредприятие.

Впрочем, основными «цветоводами» остаются дачники. По данным ВЦИОМ, около половины жителей городов России имеют дачные участки. При этом 35% таких землевладельцев занимаются разведением цветов, разбивкой клумб и газонов, ландшафтным дизайном.

Также отмечается, что среди опрошенных граждан в возрасте старше 60 лет 41% респондентов увлечён культивированием декоративных растений.

ИА «Орелград»