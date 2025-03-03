СМИ считают, что следователь по делу Лежнева может уйти на пенсию

3.3.2025 | 13:35 Криминал, Новости

Это может улучшить положение советника орловского губернатора.

Фото: newsorel.ru

Об этом публично заявил Алексей Богомолов — сейчас известный журналист и писатель, а ранее – зампред правительства Орловской области и советник главы Совета Федерации Егора Строева. Статья появилась в издании flb.ru.

«Прорабатывается новая схема: попытка убедить возглавляющего следственную группу по делу Лежнева Евгения Акулова уйти на пенсию до завершения расследования. В этом случае следствие может затянуться на неопределённый срок, а через три месяца суд, по истечении года пребывания в СИЗО, скорее всего, не продлит содержание советника под стражей», – написал Богомолов.

Также он отметил, что такое развитие событий может привести, например, к снятию обвинения в создании преступного сообщества (и дальнейшей отправке советника Клычкова на СВО).

Косвенное подтверждение этой информации приводит портал «Орловские новости». «На последнем заседании по продлению меры пресечения Лежневу следователь Евгений Акулов на самом деле неформально сообщил присутствующим, что устал от своей работы и в ближайшем будущем уйдёт. Заявление было сделано в ироничном ключе и не известно, говорил ли Акулов всерьёз либо шутил. Также он не упоминал, что уход на заслуженный отдых произойдёт ещё до окончания следствия по делу Лежнева», – пишет издание.

ИА «Орелград»


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