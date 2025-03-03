В Орле подрядчиком аэропорта занялся Следственный комитет

Возбуждены уголовные дела.

Как рассказали в орловском Управлении СКР, они касаются невыплаты заработной платы. По признакам соответствующих преступлений возбуждено два дела, однако они соединены в одном производстве.

На данный момент установлено, что с октября минувшего по февраль текущего годов руководство НАО «Ирмаст-Холдинг» задолжало заработную плату 44 сотрудникам. Общая сумма потянула на 11 миллионов 281 тысячу рублей.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые действия.

Как дополнительно сообщили в прокуратуре Орловской области, данные факты вскрылись при проверке информации, озвученной в видеообращении работников компании. Она проводилась совместно с Орловским транспортным прокурором. Позднее материалы направили в Следственный комитет.

Напомним, что у НАО «Ирмаст-Холдинг» не всё хорошо и с конечным результатом его работы. Сдача первого этапа реконструкции аэропорта заметно затянулась – работы должны были завершиться в октябре.

ИА «Орелград»