В Орле полицейского обвинили в получении взятки

3.3.2025 | 12:53 Важное, Криминал, Новости

Известно, что речь идёт об инспекторе ГИБДД.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в ноябре минувшего года. Согласно текущей версии, полицейский получил взятку через посредника.

Её сумма составила 30 тысяч рублей. Взятка являлась незаконной платой за помощь в успешной сдаче практической части экзамена на водительские права. Помощь надо было оказать двоим жителям Орла.

В настоящее время следствие продолжается. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления МВД России по Орловской области.

Как дополнительно сообщили в пресс-службе УМВД, преступление выявили оперативные работники службы собственной безопасности. «При подтверждении вины сотрудника он будут уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», – уточнили в полиции.

ИА «Орелград»


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